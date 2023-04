Borussias Vorbereitung auf Union Berlin Zwei Trainingsrückkehrer machen Farke Hoffnung für Sonntag

Jüngst in Frankfurt stellte Nico Elvedi eine persönliche Saisonbestleistung auf: Beim 1:1 bei der Eintracht verbuchte der Schweizer zwölf geklärte Bälle für sich – in der laufenden Spielzeit waren es nie mehr. Der Innenverteidiger konnte auch in Frankfurt unterstreichen, dass er sich wieder deutlich stabilisiert hat in seinen Leistungen. Und das, obwohl er in den letzten 20 Minuten leicht angeschlagen war. Der 26-Jährige hatte einen Schlag abbekommen und humpelte zeitweise über den Platz. Mit einer leichten Bänderdehnung verpasste Elvedi dann auch den Trainingsstart in der laufenden Woche – am Freitag indes kehrte er auf den Platz zurück.