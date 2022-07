Start in letzte Vorbereitungswoche : Ein Borussen-Quartett ist zurück auf dem Trainingsplatz

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Oberachern aussehen

Mönchengladbach Daniel Farke durfte sich über einige gute Neuigkeiten zum Start in die letzte Vorbereitungswoche freuen. So begrüßte Borussias Trainer gleich vier Rückkehrer ins Training, von denen zwei auch eine Option für das Pokalspiel am Sonntag sind. Dagegen fehlte Patrick Herrmann.

Conor Noß war es vorbehalten, das letzte Tor des Trainingstages zu schießen. Sein erfolgreicher Versuch in die kurze Ecke beendete eine rund 100-minütige Einheit, mit der die Borussen am Mittwochnachmittag die konkrete Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Oberachern starteten.

Trainer Daniel Farke hatte dazu gegen 16 Uhr insgesamt 23 Profis auf dem Platz begrüßen dürfen, drei Torhüter und 20 Feldspieler. Zu Letzteren zählten auch Manu Koné und Jordan Beyer, die nach längerer Verletzungspause erstmals wieder mit der Mannschaft trainierten. Sie waren indes nicht die einzigen Rückkehrer: Auch Alassane Plea und Nico Elvedi waren wieder dabei. Plea hatte den letzten Test nach einem Schlag auf die Wade verpasst, Elvedi war im Spiel gegen San Sebastian nach einem Foulspiel angeschlagen ausgewechselt worden.

„Bei Nico hat es glücklicherweise hingehauen, dass er wieder voll trainieren konnte. Und bei Lasso hatte ich schon vermutet, dass es nicht so schlimm ist. Beide haben jetzt nicht so viel verpasst, sodass ich auch guter Hoffnung bin dass sie auch für die Startelf am Sonntag ein Thema sein können“, sagte Farke. So weit sind Koné und Beyer indes noch nicht, beide machten das Abschlussspiel nicht mit.

Beyer, der seit dem Trainingslager im Teamtraining fehlte, habe laut Farke in den vergangenen 48 Stunden schon einen guten Schritt nach vorne gemacht, er absolvierte auch noch einige intensive Läufe. Bei Koné ist noch etwas Geduld angesagt, nachdem der Franzose die komplette Vorbereitung nicht mitmachen konnte.

Neben den verletzten Hannes Wolf und Marvin Friedrich fehlte in Patrick Herrmann allerdings ein dritter Profi am Mittwoch. „Patrick hat in seiner Karriere ja schon ein paar schwere Knieverletzungen hinter sich. Die Vorbereitung war schon intensiv für ihn. Deswegen hatten wir nach dem letzten Testspiel geplant, ihm eine Injektion zu geben, damit das Knie regeneriert. Für heute hat es nicht gereicht, aber ich bin guter Hoffnung, dass er morgen wieder mit dabei ist“, sagte Farke, für den die guten Neuigkeiten auf jeden Fall überwogen.