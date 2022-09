Personelle Rückschläge : Gladbachs Elvedi und Plea erleben ein Déjà-vu

Foto: dpa/Bernd Thissen 17 Bilder Borussia - Mainz: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Nico Elvedi und der Mainzer Karim Onisiwo in einem schmerzhaften Duell – da war doch was. Den Innenverteidiger erwischte es am Sonntag nicht als einzigen Borussen. Trainer Daniel Farke könnten in einer Woche in Freiburg gleich drei Schlüsselspieler fehlen.

Mainz hatte sich vorgenommen, die Borussen nach kurzen Spieleröffnungen durch Torwart Yann Sommer direkt und vehement zu attackieren. Das verriet Karim Onisiwo nach dem 1:0-Erfolg seiner Mannschaft – und das hatte er nach exakt zwei Minuten verinnerlicht. Gladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi spielte den Ball mit links die Linie runter, knapp vor dem heranrauschenden Onisiwo. Beim Ausschwingen geriet er jedoch mit dem linken Fuß zwischen die Beine des sprintenden Mainzers. Elvedi musste länger behandelt werden, nach der Halbzeitpause kehrte er nicht mehr zurück auf den Rasen.

„Es sieht nach einer Sprunggelenkverletzung aus“, sagte Trainer Daniel Farke. Viele Borussia-Fans hatten sich schon während des Spiels erinnert: Elvedi, Onisiwo, Sprunggelenk – da war doch was! Anfang November 2021 kamen sich der Schweizer und der Österreicher in Mainz ähnlich in die Quere. Bei einem Laufduell wollten sie in unterschiedliche Richtungen, verhakten sich so, dass Elvedi verletzt ausgewechselt werden musste (und vorher noch eine merkwürdige Gelbe Karte sah). Er verpasste anschließend die entscheidenden WM-Quali-Spiele mit der Schweiz und ein Bundesligaspiel mit Borussia.

Die genaue Diagnose steht noch aus, aber zumindest Elvedis Einsatz am kommenden Sonntag beim SC Freiburg dürfte in Gefahr sein. Definitiv wird Farke dann auf Ko Itakura verzichten müssen nach dessen Roter Karte. Da Mainz den fälligen Freistoß direkt verwandelte, dürfte es glücklicherweise aus Borussias Sicht bei einem Spiel Sperre bleiben. So handhabt es das DFB-Sportgericht seit einigen Jahren.

„Mit Ko Itakura ist gefühlt der Spieler der Saison ausgefallen, das war ein dritter Nackenschlag“, sagte Farke. Nummer eins war Elvedis Auswechslung, Nummer drei Itakuras Platzverweis. Fehlte noch Nummer zwei: Alassane Plea, der erneut angeschlagen raus musste. Nach einem langen Ball von Sommer sank er zu Boden und winkte sofort ab. „Bei ihm sah es so aus, dass er ausgerutscht ist und ein Ziehen im Adduktorenbereich gespürt hat“, erklärte Farke.