Keine Vertragsverlängerung? Warum Elvedi Gladbach nach acht Jahren verlassen könnte

Nico Elvedi wollte sich vergangene Woche noch nicht in die Karten schauen lassen. „Abwarten, es ist offen, wie es weitergeht“, sagte er auf die Frage unserer Redaktion nach seiner Zukunft in Gladbach. Das war kurz bevor sein Schweizer Landsmann Gerardo Seoane als neuer Trainer Borussias vorgestellt wurde. Ob Elvedi mit dem 44-Jährigen tatsächlich arbeiten wird, ist fraglich. Laut „Sky“ will er seinen bis 2024 datierten Vertrag in Gladbach nicht verlängern. Das könnte bedeuten, dass Elvedi Borussia in diesem Sommer verlässt.