Borussias Nationalspieler Elvedi sieht Rot, Itakura feiert Kantersieg

Die Weltmeisterschaft 2026 ist noch mehr als anderthalb Jahre entfernt, doch für Ko Itakura und seine Japaner hat in Asien bereits die finale Qualifikationsphase begonnen. In Gruppe C erwischte Japan am Donnerstag einen perfekten Start, als es daheim gegen China 7:0 (2:0) gewann und damit die ersten drei Punkte holte. Itakura stand in der Startformation, viel zu tun bekam er in der Abwehr angesichts der klaren Dominanz der Gastgeber in Saitama aber nicht. Als Gladbachs Innenverteidiger in der 71. Minute ausgewechselt wurde, stand es bereits 4:0. Japan ist am Dienstag in der WM-Qualifikation nochmals gefordert, dann ist es in Bahrain zu Gast.