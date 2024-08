Plötzlich im Mannschaftsrat Elvedis Aufstieg – warum er überrascht und was er bedeutet

Nico Elvedi war im Sommer 2023 bei Borussia außen vor. Der Schweizer hatte kundgetan, sich verändern zu wollen nach so langer Zeit in Gladbach. Als dann nichts ging in Sachen Wechsel, weil sich die Wolverhampton Wanderers plötzlich umentschieden, war er zunächst kein Thema für die Startelf, so lange Alternativen da waren, Borussia verlangte sein Commitment.