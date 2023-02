Friedrich ohne Einsatzchance Gladbach-Trainer Farke sieht keinen Handlungsbedarf bei Elvedi

Wann immer Elvedi fit war in dieser Saison, begann er, in 20 von 22 Ligaspielen. Gleiches gilt für Ko Itakura, an dessen Seite Elvedi oft stabiler wirkte. Doch auch der Japaner verteidigt derzeit nicht mehr wie in der Anfangsphase der Saison, als er das eine oder andere Highlight-Video mit seinen Blocks und Grätschen produzierte. Harmonisch wirkt wenig in der Defensive, die nun 39 Gegentore kassiert hat, 34 davon in den vergangenen 15 Spielen. „Wenn du als Innenverteidiger einen Fehler machst und der bestraft wird, geht es darum, es weiter gut zu verteidigen. Ich wollte ihn mit seiner Geschwindigkeit weiter im Spiel haben, weil klar war, dass wir drängen und hoch stehen müssen. Das kann Nico sehr gut umsetzen“, erklärte Farke sein Festhalten an Elvedi.