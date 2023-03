Borussias Innenverteidiger Warum Elvedi seinem Nebenmann Itakura derzeit einen Schritt voraus ist

Ob beim 1:2 in Bochum, beim 2:3 gegen Leverkusen oder beim 0:4 in Mainz – immer wieder unterliefen Elvedi schwere Schnitzer, die zu Gegentoren führten. Begonnen hatte diese Phase der Instabilität mit dem 1:5 in Bremen Anfang Oktober. Zuvor hatte aber auch Elvedi einen guten Saisonstart gehabt, er harmonierte gut mit seinem neuen Nebenmann Ko Itakura. Der Nachfolger Matthias Ginters überzeugte im Abwehrzentrum von Beginn an und schien auch Elvedi wieder mehr Sicherheit zu verleihen. Dass Borussia ab Oktober in der Defensive wieder deutlich anfälliger wurde, machten viele Beobachter auch am verletzungsbedingten Ausfall des Japaners fest.