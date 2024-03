Unwucht im Kader Ngoumou und Honorat stehen für ein Dilemma bei Borussia

Franck Honorat hatte am Ende offiziell 90 Minuten gespielt, Nathan Ngoumou 78. Doch die beiden Franzosen waren beim 1:1 in Mainz nicht die einzigen Borussen, deren Auftritt in der ersten Hälfte Züge von Teilzeitarbeit getragen hatte. „Viel zugelassen, keine Torgefahr“, fasste Trainer Gerardo Seoane die Problematik zusammen. Das Resümee der zweiten 45 Minuten wäre ein umgedrehtes: fast nichts zugelassen, viel Torgefahr. Und an dieser Wende waren Honorat und Ngoumou maßgeblich beteiligt.