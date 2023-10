Ngoumou und Hack Zwei Gewinner der Vorbereitung sind bei Borussia nur Mitläufer

In der 79. Spielminute betraten Nathan Ngoumou und Robin Hack am vergangenen Sonntag in Köln gemeinsam das Spielfeld. Inklusive Nachspielzeit blieb ihnen rund eine Viertelstunde, um mitzuhelfen, aus dem 1:2-Rückstand möglichst noch einen Punktgewinn zu machen. Doch statt des Ausgleichs gab es noch das 1:3 – die Derby-Enttäuschung war perfekt.