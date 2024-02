Tor und Vorlage beim 5:2 gegen Bochum Was Ngoumou über sein bestes Gladbach-Spiel sagte

„Wir wissen, was wir an ihm haben, welches Tempo er hat. Er hat in den letzten Spielen auch schon sehr gute Akzente gesetzt, als er reingekommen ist. Darum sind wir nicht überrascht, dass er so performen kann“, sagte Seoane. Ngoumou machte sein bestes Gladbach-Spiel, er war von Beginn an sehr aktiv, suchte immer wieder den Weg in die Tiefe und setzte den Bochumern so zu.