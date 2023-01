Borussias Training am Montag Ngoumou erinnert Farke an Hrubesch – und Borges Sanches muss aussetzen

Mönchengladbach · 24 Feldspieler und vier Torhüter standen Borussias Trainer Daniel Farke im Training am Montagnachmittag zur Verfügung. Während Nathan Ngoumou zurückkehrte, muss Yvandro Borges Sanches einige Tage aussetzen. Was er hat und was Farke in den kommenden Tagen von den Spielern sehen will.

09.01.2023, 18:38 Uhr

14 Bilder Wen Borussia für Ramy Bensebaini holen könnte 14 Bilder Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)