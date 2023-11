Gladbach-Profi spielt regelmäßig Was Nathan Ngoumou aus seinen Einsatzzeiten herausliest

„Das sehe ich auch an meinen Einsatzzeiten. Ich spiele in dieser Saison häufiger und habe dadurch auch mehr Selbstbewusstsein sammeln können. Natürlich bin ich noch nicht an meinem Ziel und will noch mehr Spielminuten sammeln, aber für den Moment bin ich zufrieden“, sagte Ngoumou im Vorfeld des BVB-Spiels in einem Klub-Interview.