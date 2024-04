Seoane gibt Auskunft Neuhaus ist zurück – doch es gibt ein Aber bei Gladbachs Mittelfeldmann

„Es gehört bei uns zur Trainerausbildung, dass die angehenden Trainer eine Woche in einem anderen Land hospitieren. Ich selbst war damals in Mainz bei Martin Schmidt, ich glaube, vergangene Saison war der Lehrgang bei Urs Fischer in Berlin“, erklärte Gerardo Seoane. Er gewährt den Kollegen Einblick in seine tägliche Arbeit, die Betrachtung und Analyse der Trainings gehört dazu – und am Samstag der Besuch des Bundesliga-Spiels der Borussen gegen Borussia Dortmund.