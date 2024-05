Neuhaus wurde zum Jubilar Zehn Fakten zu 200 Jokertoren in Borussias Bundesliga-Geschichte

Dass es vergangenen Samstag in Bremen ein Nachmittag der großen Jubiläen wurde, hatte in erster Linie mit Florian Neuhaus zu tun. Da Borussias Mittelfeldspieler in der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 2:2-Endstand verwandelte, musste sich der SV Werder nicht nur in seinem 2000. Bundesligaspiel mit dem 500. Unentschieden begnügen, die Gladbacher durften zugleich ihr 200. Jokertor im Oberhaus des deutschen Fußballs bejubeln – Neuhaus war 20 Minuten vor seinem Treffer eingewechselt worden. Hinter 200 Bundesligatoren durch Einwechselspieler verbergen sich viele weitere Zahlen und Geschichten. Hier haben wir anlässlich des Joker-Jubiläums zehn zusammengetragen.