Erste Sitzung des neuen Gremiums Hollmann bleibt Aufsichtsrat-Chef bei Borussia

Dilek Gürsoy bekam ebenfalls gleich das Vertrauen ausgesprochen, die Herzchirurgin ist die erste Frau in Borussias Aufsichtsrat und trägt darüber hinaus dazu bei, dass sich der Altersschnitt des Gremiums von 70 auf 58 Jahre reduzierte. Die Wahl hatte bereits im Vorfeld der Versammlung mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als dies in vergangenen Jahren der Fall gewesen war. Die aktive Fanszene, allen voran Borussias Ultras, hatten dem Ehrenrat in seiner Funktion als Wahlausschuss eine intransparente Kandidatenauswahl vorgeworfen. Der Ehrenrat um seinen Sprecher Andreas Heinen verteidigte sein Vorgehen, ursprünglich zehn Bewerber nach standardisierten Gesprächen mit einem Punktesystem zu bewerten und nur drei vorzuschlagen.