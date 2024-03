Sonderausstellung in der Fohlenwelt „Borussia und die Briten“ – mehr als nur der FC Liverpool

Nicht nur wegen der Alpha-und-Omega-Sache hat Borussia eine besondere Beziehung zum Mutterland des Fußballs. Seit 1992 reisen Gladbach-Fans regelmäßig zu Spielen nach Liverpool, deshalb wird „Die Elf vom Niederrhein“ zwischendurch an der legendären Anfield Road gespielt, die dauernden Treffen mit den „Reds“ in den 1970ern haben ebenso Spuren hinterlassen wie die Fanfreundschaft, in deren Rahmen die Gladbacher halfen nach der Stadion-Katastrophe von Hillsborough 1989. Die Liverpool-Hymne „You’ll never walk alone“ sang Gerry Marsden 2010 live im Borussia-Park, als sich Borussia und die „Reds“ in Freundschaft trafen zum 110-jährigen Bestehen des Vereins.