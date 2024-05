Neue Sonderausstellung Borussia zeigt ihre enge Verbindung zum britischen Fußball

So erinnerte Bonhof an das Uefa-Cup-Finale gegen Liverpool 1973, als das Hinspiel an der Anfield Road wegen starker Regenfälle abgebrochen werden musste und am Folgetag nachgeholt wurde. „Da haben wir Ramba Zamba gespielt, das ist nur nach hinten losgegangen“, sagte Bonhof zum 0:3, das Borussia im Rückspiel nicht mehr wettmachen konnte. Für Hochstätter war vor allem der 3:2-Sieg 1996 beim FC Arsenal prägend – zum einen, weil Borussia dort erstmals seit Jahrzehnten wieder in schwarzen Trikots auflief. „Die haben wir auch erst gesehen, als wir in die Kabine kamen. Wir wussten vorher davon nichts“, erzählte Hochstätter.