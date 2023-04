Spieß gegen Wolfsburg umgedreht Wie Borussia diesmal die Kleinigkeiten für sich genutzt hat

Was war es kompliziert gewesen für die Borussen, ihre deutlichen Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit bei Hertha BSC und beim FSV Mainz 05 zu erklären – nachdem die Mannschaft die Partien in der Anfangsphase doch klar kontrolliert hatte. Der VfL Wolfsburg muss sich am Ostersamstag in Gladbach ähnlich gefühlt haben, hatte er doch 30 Minuten lang alles im Griff gehabt gegen sichtlich verunsicherte Gastgeber.