Pokalsieger von 1973 trafen sich Netzer, Vogts, Heynckes – die größten Borussen mal wieder vereint

In der großen Zeit Borussias in den 1970er Jahren dichteten die Fans: „Netzer, Vogts und Heynckes Jupp holen den Europa-Cup!“ Nun, der Satz kam in der Realität nie zur Anwendung. Zwar gewann Gladbach tatsächlich zweimal den Uefa-Cup, 1975 und 1979, doch waren die drei größten Borussen in beiden Fällen nicht vereint in den Siegerteams. Netzer ging 1973 zu Real Madrid nach dem DFB-Pokalsieg, dem zweiten Titel, den die drei gemeinsam holten nach der Meisterschaft von 1971.