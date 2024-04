Entwicklung von Scally und Netz Borussia muss auf der Außenbahn die Zukunftsfrage beantworten

Noch hat Joe Scally die Chance, in der laufenden Saison sein erstes großes Jubiläum in Deutschland zu feiern. Sollte der US-Amerikaner in den verbleibenden sieben Spielen immer zum Einsatz kommen, bestreitet Scally am letzten Spieltag beim VfB Stuttgart sein 100. Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach. Eine stolze Zahl für den 21-Jährigen, der im Januar vor drei Jahren aus seiner Heimat nach Gladbach wechselte und nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit in der U23 sogleich bei den Profis durchstartete.