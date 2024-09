Rekordsieg knapp verpasst Netz und Reitz kurz vor EM-Qualifikation – mit 2026 im Hinterkopf

Auch wenn viele dieser Situationen lediglich in gefährlichen Chancen mündeten, war ein Eckball dann doch von Erfolg gekrönt. Das 4:0 entstand durch eine kurz ausgeführte Ecke von Netz auf Reitz, der im Anschluss per Flanke für Eric Martel auflegte. Darüber hinaus wurden auch die ersten drei Tore über die linke Seite vorbereitet. In zwei dieser Situationen war Netz an der Kombination vor dem Tor beteiligt. Somit hatte der Verteidiger durchaus seinen Anteil am 5:0-Halbzeitstand. Zur Pause wurde er dann, wie auch Reitz, ausgewechselt – was Gladbachs Trainer Gerardo Seoane mit Blick aufs Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag ganz recht gewesen sein dürfte.