Vorbereitung auf Augsburg Borussia muss zu Beginn der letzten Trainingswoche auf fünf Profis verzichten

Weigl war damit aber beileibe nicht der einzige Profi, auf den Farke verzichten musste. So fehlten in Manu Koné und Christoph Kramer zwei weitere Mittelfeldspieler, die auf der Doppelsechs beheimatet sind. Koné plagen seit dem vergangenen Sonntag muskuläre Probleme in der Rückseite des Oberschenkels, bei Kramer sind es nun muskuläre Probleme in der Vorderseite des Oberschenkels, die ihn zur Pause zwangen. Koné ließ sich zumindest gut eine Stunde nach seinem Kollegen Weigl in Sportklamotten kurz am Platz blicken, in Aktion trat der Franzose da aber nicht. So droht Farke seine Mannschaft im zentralen Mittelfeld umstellen zu müssen.