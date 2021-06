EM-Borussen : So nähert sich Ginter Borussias Legende Günter Netzer an

Absolvierte in Düsseldorf sein 40. Länderspiel: Matthias Ginter. Foto: dpa/Federico Gambarini

Serie Mönchengladbach Beim 7:1 der deutschen Mannschaft gegen Lettland bestritt Matthias Ginter sein 40. Länderspiel, 26 davon hat er als Spieler Borussia Mönchengladbachs absolviert. Nun liegen nur noch fünf Größen der glorreichen Siebzigerjahre in Gladbach vor ihm.

Es fehlte nicht viel, und Matthias Ginter hätte bereits nach knapp 45 Sekunden im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Lettland einen Scorerpunkt für sich verbuchen können. Der Gladbacher spielte einen fein temperierten Steckpass in den Strafraum auf Thomas Müller, der den Ball jedoch nicht am lettischen Keeper vorbei bekam. Doch auch ohne Assist war der letzte Test der DFB-Elf vor der am Freitag beginnenden Europameisterschaft ein gelungener für Innenverteidiger Ginter – und das nicht nur aufgrund des souverän herausgespielten 7:1-Erfolgs in Düsseldorf.

Der 27-Jährige darf guter Hoffnung sein, auch zum deutschen EM-Auftakt am kommenden Dienstag gegen Frankreich zur Startformation zu gehören. Er spielte den rechten Part einer Dreierkette in der Abwehr, zusammen mit Mats Hummels und Antonio Rüdiger. Es wäre schon sehr überraschend, wenn diese drei nun nicht auch gegen Frankreich das Gespann in letzter Reihe bilden würden. Die Generalprobe gegen schwache Letten bot die Gelegenheit, sich einzuspielen für den Ernstfall und nochmals an einigen Automatismen zu feilen.

In seinem primären Tätigkeitsgebiet, der Abwehr, war Ginter ebenso wie seine Nebenleute fast gar nicht gefordert. Vielmehr galt es, den tief postierten Gegner mit klugem Lauf- und Passspiel zu knacken. Das gelang, und Ginter trug seinen Teil mit einigen guten Vorstößen über die rechte Seite und gefährlichen Hereingaben bei.

40 Länderspiele hat Ginter nun bereits bestritten, seitdem er 2014 im WM-Test gegen Chile debütierte. Die ersten 14 Einsätze für die Nationalmannschaft verbuchte er noch für den SC Freiburg (zwei) und Borussia Dortmund (zwölf), als Spieler Borussia Mönchengladbachs sind nun seit Sommer 2017 bereits 26 Länderspiele zusammengekommen.

Damit ist Ginter im Borussia-internen Ranking bereits auf den sechsten Platz vorgerückt und hat Lothar Matthäus eingeholt. Matthäus war wohl auch der letzte Borusse, der vor Ginter als echter Stammspieler der DFB-Elf angesehen werden konnte. Diesen Status hat sich Ginter nach der Weltmeisterschaft 2018, als er das Vorrunden-Aus in Russland von der Ersatzbank aus mitverfolgen musste, sukzessive erarbeitet.

In Borussias Nationalspieler-Galerie stehen nun nur noch fünf Größen der glorreichen Siebzigerjahre vor ihm: Berti Vogts (96 Spiele), Rainer Bonhof (40), Jupp Heynckes (38), Hacki Wimmer (36) und Günter Netzer (31). Letzteren könnte Ginter also bei einem Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft schon während der EM hinter sich lassen.

So weit ist Jonas Hofmann noch lange nicht. Der 28-Jährige debütierte erst in der laufenden Saison für die DFB-Elf, drei Einsätze sind bislang zusammengekommen. Am Montagabend in Düsseldorf wartete er vergebens auf den vierten. Auch sein Mannschaftskollege Florian Neuhaus – bislang sechs Länderspiele – blieb gegen Lettland draußen.