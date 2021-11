Länderspiel-Nominierungen : Vier Borussen sind mit dem DFB unterwegs

Mönchengladbach Mindestens acht A-Nationalspieler werden in der Länderspielpause mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs sein. Dabei sind alle von ihnen in der WM-Qualifikation gefordert. Trotz zuletzt schwacher Leistungen setzt Bundestrainer Hansi Flick weiter auf Florian Neuhaus.

Dass Neuhaus trotz seiner derzeit schwachen Form dabei ist, zeigt das Vertrauen Flicks in den Mittelfeldspieler, dessen Trainingsleistungen Flick im vergangenen Länderspiel gegen Nordmazedonien (4:0) mit einem Kurzeinsatz belohnt hatte. Aufgrund der Tatsache, dass die DFB-Elf das Ticket für die WM in Katar bereits in der Tasche hat, könnte Flick die beiden Partien ohnehin nutzen, um die Einsatzzeiten großzügig zu verteilen.

Auch für Borussias Schweizer Quartett geht es nach dem Bundesligaspiel in Mainz ohne Pause weiter. Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo gehören zu den Leistungsträgern der „Nati“ und wurden von Nationaltrainer Murat Yakin wie erwartet nominiert. Die Schweiz trifft am Freitag (12. November) in Rom auf Italien, den punktgleichen Tabellenführer der Gruppe C. Mit einem Sieg gegen den Europameister könnten die Schweizer einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg und der damit verbundenen direkten WM-Qualifikation machen. Drei Tage später steht noch das Heimspiel in Luzern gegen Bulgarien an.