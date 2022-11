Malediven, Miami, Mainz So verbringen die Borussia-Profis ihren Urlaub

Neue Klamotten anprobieren, schicke Autos fahren, den Sonnenuntergang vom Wasser aus mit Blick auf die Skyline genießen – Manu Koné und Nathan Ngoumou lassen es sich in der trainingsfreien Zeit gutgehen. Die beiden Franzosen sind seit vergangener Woche in den USA unterwegs, genauer gesagt in Miami, wo die Temperatur tagsüber aktuell auf rund 28 Grad klettert. Was sie dort treiben, teilen sie ihren Fans in den sozialen Netzwerken mit. Am Donnerstag besuchten sie zum Beispiel das NBA-Spiel zwischen Miami Heat und den Washington Wizards und sahen dabei einen 113:105-Sieg der Heat – Basketball ist für viele Sportfans ein Pflichtprogramm in Miami.