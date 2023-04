Borussias Franzose Ngoumou kommt Farkes Forderung nach und liefert gegen Wolfsburg

So wurde es noch ein guter Tag für Ngoumou, dem es in den ersten 30 Minuten wie fast allen Borussen erging: Die Unsicherheit war ihm deutlich anzumerken. Bei ihm waren dafür allerdings nicht die Misserfolgserlebnisse der vergangenen Wochen verantwortlich, sondern vielmehr die fehlende Spielpraxis. Denn seit seinem letzten Spiel von Beginn an beim 0:1 in Augsburg waren nur noch drei Kurzeinsätze hinzugekommen. Gegen Wolfsburg bekam er wieder eine Chance, da Nationalspieler Jonas Hofmann die gesamte Trainingswoche aus privaten Gründen verpasst hatte und deswegen nur auf der Bank saß.