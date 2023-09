Neuanfang für Gladbach-Profi Tempomacher Ngoumou: „Auf einmal bin ich allen davongelaufen“

Interview | Mönchengladbach · Nathan Ngoumou ist bereits seit einem Jahr Borusse. Gerade ist er dabei, auch sportlich anzukommen in Gladbach. Der Franzose spricht über seine Vorlieben auf und neben dem Platz. Außerdem sagt er, was er aus der vergangenen Saison mitgenommen hat und wie er die Fans begeistern will.

01.09.2023, 09:57 Uhr

Nathan Ngoumou durfte in Augsburg beim 4:4 sein Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 bejubeln. Es war sein dritter Pflichtspieltreffer. Foto: Dirk Päffgen

Nathan Ngoumou, Sie sind am 30. August 2022 zu Borussia gewechselt. Das ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. Was ist Ihre erste Erinnerung, wenn Sie daran zurückdenken?