Diagnose da Nathan Ngoumou wird Borussia mehrere Wochen fehlen

19 Feldspieler waren beim Trainingsauftakt am Dienstag dabei. Den 1:0-Sieg gegen Union Berlin konnten die Borussia-Profis am freien Montag auskosten, in der kurzen Vorbereitungszeit auf das Spiel beim FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr) hat Seoane drei Trainingseinheiten angesetzt, geübt wird am Mittwoch und Donnerstag allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.