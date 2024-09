Der schnellste Borusse enttäuscht Gladbachs Ngoumou wirkt blockiert und kommt nicht voran

Mönchengladbach · Nathan Ngoumou wird den Erwartungen in Gladbach zu selten gerecht. Nach seiner frühen Einwechslung gegen den VfB Stuttgart unterbot er sie sogar deutlich. Was dem Franzosen an schlechten Tagen im Weg steht und warum er seine Möglichkeiten so selten abruft.

16.09.2024 , 06:10 Uhr

Link zur Paywall Borussia - Stuttgart: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/David Inderlied

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia