Drei Siege liefern die Zutaten Gladbachs Rezept für einen erfolgreichen Pokal-Abend

Borussia Mönchengladbach hat im DFB-Pokal in dieser Saison auf verschiedene Weise Doppelpack-Erfahrung gesammelt. Zum einen gelang Franck Honorat, Tomas Cvancara und Jordan Siebatcheu jeweils einer in den ersten beiden Runden, zum anderen gibt es am Dienstag bereits zum zweiten Mal das Wiedersehen mit einem Klub, den Gladbach kurz zuvor erst besiegt hat in der Bundesliga.