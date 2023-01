Nachfolger-Kandidaten Sie könnten Thuram bei Borussia ersetzen

Der nächste Kandidat hat in der Hinrunde eines der schönsten Tore gegen Borussia erzielt: Omar Marmoush nahm den Ball in einer fließenden Bewegung mit, ließ Marvin Friedrich alt aussehen und traf zum 2:2 für den VfL Wolfsburg, auf Gladbacher Seite gelang Thuram im direkten Duell ein Doppelpack. Mit den Werten des Franzosen hält der Ägypter Marmoush in allen Bereichen mit, die nicht direkt etwas über die Torproduktion aussagen – Zweikämpfe in der Luft und am Boden, Dribblings, progressive Läufe.