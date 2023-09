Weigl ordnet 1:2 gegen Bayern ein Warum bei Borussia „nicht die Alarmglocken schrillen“

Julian Weigl war erst mal stolz, auch wenn es in seinem ersten Pflichtspielspiel von Beginn an als Kapitän von Borussia Mönchengladbach eine 1:2-Niederlage gab. Er, ein Spross des TSV 1860 München, ein „Blauer“ seit Jugendtagen, war ausgerechnet gegen die „Roten“, die Bayern, erstmals Spielführer. „Es war ein stolzer Moment für mich, die Mannschaft anzuführen für so einen Verein. Es war für mich besonders, ich habe mich auch gefreut“, gab Weigl zu, der den verletzten Jonas Omlin vertrat.