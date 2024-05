Nicht auf die Anzeigetafel schauen Wie Borussia gegen Frankfurt „über die Ziellinie kommen“ will

„Man sollte nicht gefangen sein in seinen Gedanken, sondern viel mehr im Jetzt unterwegs sein – überlegen, was zu tun ist, und nicht mit Ängsten beschäftigen“, riet Seoane seinen Spielern indirekt. „Wir werden defensiv gefordert sein, wollen aber wie in Bremen in der Startphase offensiv mutig agieren mit einer guten Kontersicherung. Das Wichtigste ist, dass wir bei uns sind und uns nicht auf das fokussieren, was auf anderen Plätzen passiert.“