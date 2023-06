Mannschaftsteile im Fokus Was Borussias Umbau im Angriff so schwierig macht

Seit Jahrzehnten war für einen Gladbacher Stürmer die Chance nicht mehr so groß, Torschützenkönig in der Bundesliga zu werden – obwohl Marcus Thuram am Ende nur auf 13 Tore kam. Doch zum einen benötigten Leipzigs Christopher Nkunku und Bremens Niclas Füllkrug letztlich nur die historische Tiefstmarke von 16 Treffern, um sich den Titel zu teilen, zum anderen hatte Thuram für Borussia noch genügend Großchancen, um die Konkurrenten zu überflügeln. Dass er so viel liegen ließ, trug auch seinen Teil dazu bei, dass Thuram nicht von jedem Gladbach-Fan Applaus zu seinem Abschied vor gut zwei Wochen erhielt.