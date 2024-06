Nach der Generalanalyse Gladbach kann mit mehr Mut die Trendwende schaffen

Borussia hat die vergangene Saison analysiert. Nun gilt es, die Erkenntnisse in wirkungsvolle Konzepte umzuwandeln. Manager Roland Virkus und Trainer Gerardo Seoane sind weiterhin damit beauftragt, Borussia auf den richtigen Weg zurückzuführen. Bislang ging es in die falsche Richtung. Der 14. Platz mit 34 Punkten war noch mal ein Schritt zurück, der Trend der vergangenen Jahre: negativ. Klar ist: Der Trend muss umgekehrt werden. Denn hinter Borussia war in der vergangenen Saison nur noch der Abgrund.