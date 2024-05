Fans sind von Gerüchten angetan Gladbach muss alles für einen Transfer von Tzolis und Stöger tun

Der Linksaußen, dessen starker Fuß der rechte ist, als zukünftiger Wirbelwind in Gladbach? Gut vorstellbar. Tzolis‘ Tiefenläufe erinnern an den Stil, den Jonas Hofmann in seiner Endphase bei Borussia auszeichneten, besonders im Umschaltspiel ist er kaum zu stoppen. In einem 4-2-3-1 oder 4-3-3, auf das es in der kommenden Saison unter Gerardo Seoane hinauslaufen könnte, wäre er bestens aufgehoben. Seine Zukunft dürfte sich in den kommenden Tagen klären – und Borussia sollte trotz der bislang ausbleibenden Erlöse bei beiden Personalien nichts unversucht lassen. Schon gar nicht bei Stöger, für den zwar ein Handgeld, aber keine Ablöse fällig wäre.