Millionen Euro stehen auf dem Spiel Für Borussia geht es in Stuttgart um Schadensbegrenzung in der Fernsehgeld-Tabelle

Mönchengladbach · Auch in der Fernsehgeld-Tabelle geht es für Borussia abwärts. In den vergangenen Wochen hat sie bereits vier Millionen Euro für die nächste Saison verspielt. Worum es am Samstag in Stuttgart noch geht – und wer Gladbach indirekt helfen könnte.

17.05.2024 , 14:16 Uhr

Für Borussia Mönchengladbach geht es noch um Fernsehgeld. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia