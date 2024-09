Nicolas positioniert sich in Borussias Torwartfrage „Wenn du spielt, fühlst du dich natürlich als Nummer eins“

Nicolas nimmt die Rolle des Herausforderers für den Moment an, gefühlt hat er den Status der Nummer 1b, nicht der Nummer zwei. Er ist keiner für die großen Ansagen, doch er macht klar, was er will – und das ist spielen, so viel wie möglich und langfristig, das liegt in der Natur der Sache. Gegen Union Berlin und danach beim FC Augsburg wird Nicolas mit Sicherheit im Tor stehen. „Wenn du spielst, fühlst du dich natürlich als Nummer eins. Aber das ist gar nicht so groß in meinem Kopf. Ich versuche einfach, mich auf mich zu fokussieren und meine Leistung auf den Platz zu kriegen, darum geht es für mich“, sagt er.