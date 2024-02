Omlin-Vertreter patzt in München Nicolas‘ so gute Bilanz hat nur einen bitteren Beigeschmack

Bei einem Torwart ist der Weg vom Helden zur tragischen Figur mitunter extrem kurz – das bekam am Samstag auch Moritz Nicolas zu spüren. In der Vorwoche hatte er Borussia mit neun Paraden noch vor einer Niederlage beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen bewahrt, erstmals in der Saison hatte Leverkusen nicht getroffen, während Nicolas sein zweites Zu-Null-Spiel in der Bundesliga feiern durfte. Nun in München war dem 26-Jährigen gar nicht nach Feiern zumute – und auch nicht nach Reden.