Wiedersehen in Kerkrade Ex-Borusse Brouwers lobt Entwicklung von Torwart Nicolas

30 Pflichtspiele hat der Torhüter bislang in der Saison absolviert, die Partie am vergangenen Wochenende hat der 25-Jährige allerdings angeschlagen verpasst. Besonders mit dem Ball habe er sich zuletzt verbessert. „Ich konnte mich fußballerisch gut weiterentwickeln und habe sicher noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Was für einen Torwart wichtig ist, ist die Erfahrung in den Spielen zu sammeln“, sagte Nicolas. Das sieht auch Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus so: „Es ist immens wichtig, dass Moritz regelmäßig auf einem ordentlichen Niveau gespielt hat.“