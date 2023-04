Borussias Mitgliederversammlung Virkus und Farke zwischen Kritik und Applaus

Die Ziele bei der Erneuerung des Kaders: „Die fußballerische Qualität soll erhalten bleiben und es sollen fußballerische Qualitäten hinzugefügt werden, um in der neuen Saison gegen Gegner, mit denen wir uns jetzt schwergetan haben, zu gewinnen“, sagte Virkus. „Wir wollen“, und damit gab er den Fans Recht, „Intensität und Haltung zufügen und die Führungsstruktur stärken und neu organisieren. Und wir wollen Stabilität in den Leistungen, in Tabellenplätzen und in der Stimmungslage“, sagte der Manager, der auch ankündigte. dass ein „zentraler Stürmer“ geholt und die „Führungsstruktur neu aufgebaut“ werde mit Spielern wie „Jonas Omlin, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Christoph Kramer und eventuell Julian Weigl“, den Virkus fest verpflichten will von Benfica Lissabon.