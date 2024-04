Themen, Wahlen, Berichte Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Borussias Mitgliederversammlung 2024

Am Montag, 22. April 2024 wird im Borussia-Park ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) die diesjährige Mitgliederversammlung stattfinden, auf dem sich unter anderem das neue Präsidium vorstellen wird. Außerdem stehen Wahlen des Ehrenrats und des Aufsichtsrates an – letztere steht in diesem Jahr besonders im Fokus. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.