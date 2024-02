Gegen Darmstadt 98 Warum Borussia die Pflicht zum Heimsieg hat

Wer verstehen will, wie Borussia Mönchengladbach in dieser Saison tickt, muss sich im Grunde nur das 3:3 beim Aufsteiger Darmstadt 98 noch mal anschauen. In den 90 Minuten zeigte das Team von Trainer Gerardo Seoane sein Portfolio in allen Ausprägungen. Schlafmützig und instabil in Halbzeit eins und daher mit dem 0:3 zur Pause gut bedient. Nach der Pause spielte Borussia in Überzahl richtig gut und glich aus – doch den möglichen Sieg schaffte sie nicht mehr. Es ist ein unvollendetes Heldenstück.