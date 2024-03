Derby gegen Köln Borussias letzte Chance, eine historische Schmach zu vermeiden

Mönchengladbach · Noch nie hat Borussia in ihrer Bundesliga-Historie gegen die letzten Drei der Tabelle so schlecht gepunktet wie in der laufenden Saison. Nun droht gar eine Premiere, die Gladbach wohl nur noch am Samstag gegen den 1. FC Köln abwenden kann.

05.03.2024 , 17:12 Uhr

