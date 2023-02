Gladbach besiegt dezimierte Bayern 3:2 – Stindl, Hofmann und Thuram verderben Sommers Rückkehr

Borussia zeigte gegen den Rekordmeister wieder ihr Highlight-Gesicht, sie begegnete den Bayern auf Augenhöhe. Nach der Führung nutzten die Gladbacher den eigenen Ballbesitz, um Ruhephasen zu schaffen und die Bayern in Unterzahl in Bewegung halten. Nach gut einer Stunde kamen die Bayern minutenlang nicht an den Ball.