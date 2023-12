Ein Ärgernis der Vorrunde Borussias Schlusslicht-Phobie hat eine neue Stufe erreicht

Mönchengladbach · Im Kalenderjahr 2023 gelang Borussia in fünf Spielen gegen Tabellenletzte kein Sieg – alleine in der laufenden Hinrunde kamen in vier Spielen gegen Schlusslichter nur zwei Punkte zusammen. Warum diese Schwäche erstaunlich ist und wann die nächste Chance bestehen könnte, die Serie zu beenden.

31.12.2023 , 09:49 Uhr

