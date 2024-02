Einnahmen im DFB-Pokal Gladbach kann an neue Spieler denken, Saarbrücken an einen Jahresetat

Die Viertelfinal-Auslosung hat Borussia Mönchengladbach den letzten verbliebenen Drittligisten im DFB-Pokal beschert. Nicht ganz so günstig fiel die Terminierung der Partie beim 1. FC Saarbrücken aus: Am Mittwoch steht neben dem Weiterleben des Traums vom Finale in Berlin auch jede Menge Geld auf dem Spiel – das Borussia vor dem Ende der Transferperiode gut hätte gebrauchen können. 3,44 Millionen Euro gibt es für den Einzug ins Halbfinale, doch wer Finanzchef Stephan Schippers kennt, der weiß, dass er niemals mit einer solchen Summe kalkulieren würde, die erst verdient werden muss.