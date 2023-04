Borussias U23 Schroers zeigt, warum Polanski so viel von ihm hält

In Köln musste Borussia ohne Oscar Fraulo auskommen, der im Profikader stand, auch Enrique Lofolomo fehlte, genau wie der verletzte Yvandro Borges Sanches (Bänderriss). Seinen fünften Startelf-Einsatz in Folge nutzte Mika Schroers, der nach Steffen Meuers Vorlage in der 14. Minute das 1:0 erzielte. Nach 34 Minuten gelang Dustin Willms der Ausgleich. Allein Schroers hatte drei gute Möglichkeiten, um Gladbach wieder in Führung zu bringen. Im Tor lag der Ball noch einmal, doch Semir Telalovic wurde zurückgepfiffen, weil Conor Noß im Abseits gestanden hatte. Auch Joker Phil Beckhoff konnte in der letzten halben Stunde nicht mehr am Spielstand ändern.