Beim 3:2 in Ahlen Borussias U23 bleibt auch in Lieders Rekordspiel unbesiegt

„Der Sieg war verdient, aber leider haben wir zu selten gezeigt, was wir wirklich können“, sagte Polanski. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Lust auf Zocken hätten. Aber kein Vorwurf an die Jungs, das ist menschlich. Dennoch wollen wir nächste Woche wieder mehr Energie auf den Platz bringen und einen guten Abschluss der Saison hinlegen.“ Heißt: Polanski will die Serie der Unbesiegtheit fortsetzen und mit in der Sommerpause nehmen.